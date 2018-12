Aragonès avisa a Sánchez sobre los PGE: "No funcionamos con amenazas ni con chantajes"

Publicado 05/12/2018 12:46:55 CET

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre su anuncio de aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en enero: "No funcionamos con amenazas ni con chantajes".

En una entrevista a Ràdio 4 recogida por Europa Press, Aragonès ha recordado la situación de los presos soberanistas, y ha insistido en que una situación de gravedad comporta actuar con responsabilidad: "Si cae el Gobierno de Pedro Sánchez es porque quiere".

Ha añadido que no es serio afrontar una negociación presupuestaria sin hablar con todos los grupos, y afea a Sánchez que presente un proyecto y que espere que todo el mundo se adhiera: "Esto no es así a no ser que lo quieras utilizar como un instrumento de propaganda. Es necesario abordar los problemas políticos de fondo. Con medidas cosméticas no tenemos suficiente".

Ha criticado que se utilice el "fantasma de la extrema derecha para amenazar a los independentistas y votar unos presupuestos pidiendo que se olvide la represión", en alusión a Vox.

"Nosotros ya sabemos lo que es la extrema derecha. Nadie nos tiene que dar lecciones. Si se quiere plantar cara se hace con los problemas de fondo", ha dicho recordando la acusación popular que ejerce Vox en el caso del proceso soberanista.

CUENTAS CATALANAS

En cuanto a los presupuestos catalanes, ha reconocido que la reunión de este martes con el los socialistas "no fue bien porque el PSC pide que los presupuestos de la Generalitat se subordinen a los PGE y no estamos de acuerdo".

"Las decisiones del Parlament no deben depender ni estar al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez, sino de la ciudadanía de Catalunya", ha sostenido, y ha insistido en que aprobar las cuentas catalanas es una oportunidad para revertir muchos recortes.