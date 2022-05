Aragonès cree que el diálogo "no está yendo bien" y pide a Illa ayudar para que avance

Junts pide "consensuar" alternativas al diálogo y el presidente dice que perseverará en la mesa de negociación

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconocido este miércoles que el diálogo y el proceso de negociación con el Gobierno central para resolver el conflicto catalán "no está yendo bien", y ha pedido al líder del PSC, Salvador Illa, que ayude para que avance.

Lo ha dicho en la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament, después de que Illa haya vuelto a tender la mano al Govern para alcanzar acuerdos en esta legislatura y le haya vuelto a pedir que abra un proceso de diálogo entre partidos catalanes.

El presidente le ha contestado que el diálogo entre formaciones catalanas ya funciona, como cree que se demuestra con acuerdos como el de la nueva ley del catalán, pero ha añadido que hay margen de mejora en el diálogo con el Gobierno: "Por lo tanto, usted que puede, ayude en este ámbito".

El líder socialista ha argumentado que el Govern lo podría haber hecho mejor en el primer año que acaba de cumplir, le ha pedido un "punto de inflexión" y ha asegurado que, si lo hace, el PSC estará a su lado.

Illa también ha defendido que el Govern debe mejorar en muchos más ámbitos más allá del diálogo con el Gobierno, ha recalcado su compromiso en ayudar en este proceso, pero ha insistido en iniciar un diálogo entre partidos catalanes: "¿Qué impide escucharnos? ¿Qué nos impide trabajar juntos? ¿Qué nos impide reforzar aquello que nos une?".

Aragonès ha replicado que en este primer año el Govern está cumpliendo el plan de gobierno con un "grado de ejecución notable en muchos aspectos", ha citado la aprobación de los Presupuestos 2022, la renovación de cargos caducados de órganos estatutarios que pactaron ERC, Junts y PSC, y el acuerdo sobre el catalán, y ha lamentado que el ámbito que aún debe mejorar es la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Hay un ámbito en el que vamos cojos y en el que podemos trabajar mucho más, que es el proceso de diálogo y de negociación con el Estado. No está yendo bien. Tengo la sensación de que el Gobierno del Estado demasiadas veces arrastra los pies", ha criticado.

DEMANDA DE JUNTS

Desde Junts, el presidente del grupo, Albert Batet, ha lamentado que en este primer año de Govern no se haya avanzado en el camino a la independencia como querrían, y ha alertado de que "la vía del diálogo no funciona ni funcionará, porque el Estado no cambiará y porque en el otro lado nadie quiere negociar".

Por eso, ha reclamado a Aragonès cumplir el pacto de investidura con Junts para constituir una dirección estratégica colegiada del independentismo que sirva para "consensuar una alternativa para avanzar", como dijo el presidente que haría en su discurso de Navidad si este año la mesa de diálogo no daba frutos.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo catalán ha mantenido que la mejor manera de avanzar hacia la independencia es a través de un procedimiento acordado con el Gobierno y que el primer punto del plan del Govern es la resolución del conflicto a través de la mesa de diálogo: "En esto perseveramos".

Considera que esto es compatible con llegar a grandes acuerdos en el conjunto del independentismo, pero ha insistido en seguir interpelando al Gobierno y no "regalar nunca la bandera del diálogo a un Gobierno del Estado que arrastra los pies".

CUP Y COMUNS

Xavier Pellicer (CUP) ha reprochado a Aragonès incumplir en su primer año su promesa de cambios de la investidura: "Llegó a la Presidencia defendiendo un programa y al día siguiente comenzó a desplegar un programa absolutamente diferente", ya que cree que el Govern está dando la espalda a la gente y favorece los 'lobbies' económicos y la Agenda para el Reencuentro del Gobierno.

Aragonès ha negado que haya modificado sus compromisos, ha asegurado que está cumpliendo el pacto de investidura con la CUP y ha emplazado a los 'cupaires' a llegar a acuerdos, después de que rechazaran aprobar los Presupuestos 2022: "Compartimos las voluntades, pero debemos entender que tenemos que utilizar las herramientas adecuadas, y quiero contar con ustedes para tener estas herramientas compartidas".

En la sesión de control, Jéssica Albiach (comuns) ha acusado al presidente de que, un año después de llegar al Govern, en vez de los cambios que prometió ha apostado por proyectos como ampliar el Aeropuerto de Barcelona y los JJ.OO. de Invierno: "Están más anclados en proyectos del pasado que del presente y del futuro que necesita nuestro país".

Aragonès ha reiterado que el Govern ha ejecutado un 33,88% de su plan del Govern y ha recordado que proyectos como ampliar el Aeropuerto y los JJ.OO. tiene el apoyo del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, por lo que, si "son tan malos estos proyectos", deberían hacer variar la posición del Ejecutivo del que forman parte.

PP Y VOX

Por parte del PP, Alejandro Fernández ha criticado la mesa de diálogo y ha dicho que el balance del primer año de Govern es "la Catalunya del 'no': no al Hard Rock, no al turismo, no a los JJ.OO. de Invierno, no a la ampliación del Aeropuerto de El Prat y no a Nissan".

Aragonès le ha replicado las críticas sobre la mesa de diálogo preguntándole si apuesta por resolver el conflicto catalán o por empeorarlo, después de que el PP haya recurrido los indultos a los presos del 1-O: "Cuando se comienza a trabajar para la resolución del conflicto político ustedes aparecen para agravarlo y que esto sea imposible".

Desde Vox, Ignacio Garriga ha cargado contra la acción del Govern en este primer "año fatídico" de Aragonès, y ha asegurado que las soluciones que propone son peores que los problemas que afrontan.

Garriga ha acusado al Govern de dar "más ayudas a los 'menas" pese a un aumento de inseguridad y de delitos, según él, por lo que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, le ha advertido de que en la Cámara no se pueden hacer afirmaciones que vulneren la Ley de Igualdad de Trato haciendo una "vinculación sistemática entre inmigración y delincuencia".

Aragonès le ha recriminado utilizar expresiones como 'religión climática' para hacer referencia a la lucha contra el cambio climático, y ha dicho que en Vox "están dispuestos a romper la cohesión social" para lograr el poder.