Aragonès cree que a Mazón le queda "solo la asunción de responsabilidades y la dimisión"

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès ha afirmado este lunes que al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, le queda "solo la asunción de responsabilidades y la dimisión" un año después de la dana y ha señalado que la ciudadanía puede perdonar los errores, pero no la dejadez ni la falta de honestidad.

"Un año después, y vista la reacción, ya nada podrá atenuar el error del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El error de no haber previsto la magnitud de la catástrofe y no haber prevenido a la población, el error de no estar y el error de no reconocer el propio error. No hay excusas ni reflexión posibles", ha dicho en un artículo en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press.

Se ha preguntado por qué la Generalitat valenciana no hizo más ante la evidencia científica de la dana: "Es una omisión demasiado grave, como es igualmente grave si no se actuó así por ideología, por incompetencia o por haber sacado recursos de los servicios de emergencias".

Ha señalado que la ciudadanía puede perdonar los errores pero no "la dejadez de responsabilidades y la falta de honestidad y empatía" y ha asegurado que, cuando se tienen que explicar tantas versiones diferentes de un mismo hecho, es que lo que pasó no se puede justificar.

Ha afirmado que el comportamiento de Mazón evidencia la banalización del deber y la indiferencia ante el sufrimiento y ha subrayado que o se recupera el sentido del servicio público y la ética de la responsabilidad o se acabará convirtiendo la política en una actividad "sin alma ni credibilidad".