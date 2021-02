Aragonès (ERC) replica a Illa que prioriza los fondos europeos y no reformar la financiación

Insiste en el cara a cara con el candidato del PSC pero descarta sumar a Borràs

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha replicado este miércoles al candidato del PSC, Salvador Illa, que la prioridad ahora es conseguir el máximo de recursos para Catalunya provenientes de los fondos europeos y no una reforma del modelo de financiación, que ve "inviable".

Lo ha dicho después de que Illa haya dicho en el Encuentro Digital de Europa Press que una de sus prioridades si es presidente será contactar con los presidentes autonómicos para "liderar" una reforma de la financiación autonómica.

Aragonès ha contestado que lo importante ahora es lograr el máximo de recursos de los fondos europeos para la reactivación económica tras la pandemia y "no un modelo de financiación que siempre que se ha negociado desde Catalunya ha llevado mucho tiempo, discusiones y resultados escasos".

Considera que, si la Generalitat vuelve a plantear una reforma del modelo de financiación, volverá a pasar lo mismo que en otras ocasiones: "Que irán a unos equilibrios imposibles y el Estado no querrá poner más dinero sobre la mesa. Que no nos distraigan con una negociación inviable del modelo de financiación para no hablar de la centralización de los fondos europeos".

También ha reprochado a Illa que haya dicho en el Encuentro Digital de Europa Press que quiere visitar asiduamente la Moncloa para negociar y exigir demandas para Catalunya, ya que el candidato de ERC considera que ya lo podría haber hecho mientras era ministro de un Gobireno "en el que en muchos aspectos ha hecho dejación de funciones".

Por eso, ha defendido que para que la Generalitat pueda plantear sus demandas ante el Gobierno lo mejor es que ERC lidere el Govern y no "un presidente que esté subordinado a Pedro Sánchez", como cree que sería Illa.

"MEJOR VOTAR EL ORIGINAL"

Aragonès ha insistido en hacer un debate cara a cara con Illa para confrontar los dos proyectos que, según él, se disputan la victoria el 14 de febrero, pero ha descartado sumar a la candidata de Junts, Laura Borràs, porque cree que no es el momento de discutir entre independentistas: "Yo no quiero un debate para discutir con la señora Borràs, que evidentemente tengo muchas cosas en común con ella, pero también muchas diferencias".

Asimismo, ha reiterado que la promesa de Borràs de reactivar la declaración unilateral de independencia (DUI) no queda clara en el escrito del programa electoral de Junts, que defiende un referéndum pactado, por lo que ha reivindicado que se está alineando con los planteamientos de ERC: "Bienvenidos a las tesis de ERC. Cuando alguien compra tus tesis es mejor votar al original que a la copia".

PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

En su intervención en la conferencia telemática de Nueva Economía Fórum, ha defendido que la mesa de diálogo sirva para vehicular la demanda de amnistía y referéndum: "Nadie debería renunciar, los más escépticos tampoco", en alusión velada a Junts, y ha afirmado que si ERC lidera la Generalitat esta negociación tiene más posibilidades de éxito.

Además, ha anunciado que, si es presidente del Govern tras las elecciones del 14 de febrero, convocará de nuevo el Pacte Nacional pel Referèndum, que en 2017 unió a entidades y partidos favorables a un referéndum pactado con el Estado, para reeditarlo con el objetivo de reclamar la amnistía y la autodeterminación.

Para él, de esta manera cuando se planteen estas dos demandas al Gobierno central no serán únicamente una propuesta del Govern o una propuesta del independentismo, sino una "propuesta de todo un país".