Aragonès pide que la Comisión Europea presione al Gobierno para investigar el presunto espionaje

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado que la Comisión Europea aumente "la presión sobre el Gobierno español si Madrid se niega a llevar a cabo una investigación" sobre el presunto espionaje a políticos independentistas catalanes a través del software Pegasus, conocido como 'Catalan Gate'.

En una entrevista de Politico este jueves recogida por Europa Press, el presidente catalán ha pedido un refuerzo de la normativa europea "para evitar el abuso de estas herramientas por parte de los Estados miembro", y también ha insistido en que el Gobierno central debe iniciar una investigación interna con una supervisión independiente.

"Si no hay una respuesta, esperaríamos más declaraciones de la Comisión Europea porque eventualmente esto es una violación de los derechos de los ciudadanos europeos, incluida la protección de datos", ha sostenido Aragonès, que ha insistido en reclamar protección por parte de las instituciones europeas.

En cuanto a las consecuencias en las relaciones de ambos gobiernos, el presidente catalán ha avisado, en otra entrevista para Reuters recogida por Europa Press, de que "hasta que no se restablezca esta confianza no habrá posibilidad de seguir como hace unas semanas", es decir, dando apoyo a las iniciativas del Gobierno central en el Congreso, y también ha explicado que esta falta de confianza afectará a la mesa de diálogo.

Pese a ello, ha asegurado estar comprometido con el proceso de negociación de la mesa de diálogo: "Me he comprometido ante el Parlament, y me presenté a unas elecciones con este compromiso. Debo ser muy exigente con el Gobierno del Estado", ha argumentado.

Asimismo, Aragonès ha pedido una respuesta "clara, fuerte y transparente" por parte del Gobierno, con una investigación interna y externa sobre el caso.

Ha explicado que desde la Generalitat mantuvieron una breve charla el martes con funcionarios de la Moncloa, que les negaron cualquier vínculo con Pegasus, pero ha señalado: "Cuando les preguntamos si el CNI había actuado, hubo silencio".