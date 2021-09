Aragonès pide a la CUP ceñirse al pacto que no incluye "fechas concretas" para un referéndum

Ve "insuficiente" la 'Agenda del Reencuentro' de Sánchez para resolver el conflicto

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles a la CUP ceñirse al pacto de investidura y ha defendido que este acuerdo no incluye "fechas concretas" para celebrar un referéndum de autodeterminación.

Lo ha dicho en su intervención de réplica a los grupos en la segunda sesión del Debate de Política General en el Parlament, después de que los 'cupaires' le hayan pedido poner una fecha concreta al referéndum y que vayan a presentar una propuesta de resolución que plantea impulsar un referéndum en este mandato.

"Nosotros cumpliremos lo que dice el acuerdo. Si hay propuestas nuevas, las trabajaremos", ha dicho el presidente, y les ha reprochado hacer pública esta propuesta en los medios en lugar de no habérsela hecho llegar para discutirla previamente.

Aragonès ha insistido en que su voluntad es cumplir el acuerdo que ERC y la CUP firmaron de cara a su investidura y ha lamentado que ahora los 'cupaires' planteen nuevos elementos, como un referéndum en esta legislatura.

"Ahora veo que hay propuestas nuevas pero el acuerdo dice lo que dice. Y nosotros el acuerdo lo cumpliremos. Y no hablaba de fechas concretas", ha criticado el presidente que ha recordado que el pacto incluía una serie de medidas sociales y económicas, y planteaba la necesidad de generar condiciones para celebrar un referéndum y daba un margen de dos años a la mesa de diálogo.

"Nosotros nos mantenemos en el acuerdo que firmamos", y ha sostenido que esto pasa por primero trabajar para generar las condiciones y la correlación de fuerzas para ejercer la autodeterminación, y después concretarlo y poner fechas.

PRESUPUESTOS CON LA CUP

El jefe del Ejecutivo catalán ha defendido que el nivel de cumplimiento del acuerdo está siendo "correcto" teniendo en cuenta los días que lleva el Govern y ha garantizado que su intención es cumplirlo en su totalidad.

Sin embargo, ha avisado de que para llevar a cabo muchas de las medidas que contiene el pacto se necesitan unos nuevos Presupuestos de la Generalitat, que ha abogado por que "sean aprobados por la mayoría de la investidura" y que desplieguen los acuerdos con la CUP y con Junts.

"GENEROSIDAD Y MIRADA LARGA"

A Junts, le ha vuelto a decir que la mesa de diálogo es una oportunidad que, a su juicio, fortalece al independentismo y ha reiterado que mantiene la puerta abierta a que el partido de Carles Puigdemont se incorpore a este espacio.

"Es el camino que tenemos que transitar, es lo que nos hace más fuertes dentro y fuera de Cataluña, que no excluye otras estrategias. Estoy convencido de que este es el camino. Siempre repito la misma propuesta, pero la tenemos que hacer juntos, se hará mejor si vamos con toda la fuerza", y ha expresado su convicción de que lograrán encontrar el mecanismo para que los socios del Govern afronten este diálogo de manera conjunta.

Asimismo, ha subrayado que el trabajo desde el extranjero que hace Puigdemont no es "contradictorio" con la apuesta por seguir fortaleciendo al independentismo y por el diálogo para lograr una amnistía y un referéndum, sino que, a su juicio, es compatible.

"Tengo muy claro que la resolución de este conflicto la deberemos hacer entre todos. Y esto requiere de generosidad y mirada larga", y ha afirmado que la unidad estratégica es fundamental.

Además, ha argumentado que el independentismo tiene que ser útil a la ciudadanía y ha pedido no "devaluar" la gestión del día a día tachándola de 'mientras tanto' porque considera que es clave para mejorar la vida de la población, más allá de avanzar hacia la independencia.

ILLA Y ALBIACH

Aragonès ha replicado al jefe de la oposición, el socialista Salvador Illa, que la 'Agenda del Reencuentro' que propone el Gobierno de Pedro Sánchez es "absolutamente insuficiente para la resolución del conflicto político", y ha subrayado que, si Illa ha articulado su oposición en un 'Govern alternativo', debe tener una propuesta.

"Si no la tienen, es que no son alternativa", ha avisado a Illa, a quien ha dicho que los nacionalistas siempre acusan a otros de serlo --ha recordado que él no llevó una 'senyera' en la mascarilla en su encuentro con Sánchez, algo que jefe del Ejecutivo central sí hizo con la bandera española--, y le ha pedido que su grupo parlamentario se disculpe por haber acusado al Govern de legitimar la violencia.

También ha reprochado que los comuns hablen de un Govern roto, cuando en el Gobierno central y en el Ayuntamiento de Barcelona también hay discrepancias y ha cuestionado: "¿Ustedes pueden dar lecciones a la cohesión del Govern?".

Además, ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez haya impugnado la ley de regulación del alquiler, con la posición en contra de los morados: "Seguro que constó en acta en el Consejo de Ministros, pero ¿cuántos constar en acta tienen que pasar?", y ha reclamado situar esta cuestión como un elemento central para la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

VOX, CS Y PP

El jefe del Ejecutivo catalán ha asegurado que Ignacio Garriga (Vox) ha pronunciado un discurso con amenazas, sin datos, racista y basado en mentiras y ha advertido: "Se ha vinculado varias veces, de forma vergonzosa, inmigración y delincuencia. No lo podemos aceptar, nuestro país es diverso".

Al replicar a Cs y PP, el presidente del Govern ha ironizado diciendo que igual debería salir a responder Illa (PSC) en su lugar, ya que considera que estas formaciones solo pueden crecer en el espacio electoral que ahora han ocupado los socialistas: "Continúen discutiendo entre ustedes".