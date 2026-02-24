La ARC presenta 6 proyectos catalanes al Premio Europeo de la Prevención de Residuos

Archivo - Reciclaje en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha presentado 6 proyectos catalanes a la decimoséptima edición del Premio Europeo de la Prevención de Residuos, galardón que se entrega en el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, según ha informado este martes en un comunicado.

En la categoría de Administraciones, se presentan dos proyectos: el del Ayuntamiento de Roquetes (Tarragona), que consiste en reparar y reutilizar esos aparatos que ya no se quieren, y la del Ayuntamiento de Tarragona, titulada 'Mercado de Intercambio', que trata de implicar a la población para que intercambie ropa, libros, juguetes y otros objetos.

En cuanto a las Asociaciones, se presenta la Fundación ECOTIC con la acción 'Reciclamos, Reutilizamos, Resonamos', desarrollada en la plaza del Sol de Barcelona, que consiste en hacer música con objetos reciclados en un taller "abierto y participativo".

En la categoría de Instituciones escolares, el Instituto Escuela Castellterçol (Barcelona) también ha hecho un mercado de intercambio, así como el Instituto Francesc Ribalta de Solsona (Lleida) con el proyecto 'Cinefórum Re-Enchufados', que consiste en la proyección de un documental y el posterior debate sobre el reciclaje de residuos.

La sexta propuesta es la de la compañía Remolques y Servicios Marítimos SL, con la acción 'Todos los pasos importan' en la categoría de Empresas, apostando por la prevención de residuos en la actividad portuaria a través de la reutilización y reparación a pequeña escala, que ha evitado unos 5.000 kilos de residuos.