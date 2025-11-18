Arde un asentamiento en la calle Bac de Roda del distrito barcelonés de Sant Martí

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha quemado desde las 7 horas de este martes un asentamiento en la calle Bac de Roda del distrito barcelonés de Sant Martí, han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a Europa Press.

Según ha avanzado 'Betevé', 10 dotaciones del cuerpo de los Bombers de Barcelona se han desplazado hasta el lugar de los hechos y el fuego se ha dado por controlado sobre las 8.19 horas.

Fuentes del consistorio explican que han ardido unas 6 barracas y que hay 2 personas heridas leves --siendo una de ellas trasladada en estado menos grave al Hospital Vall d'Hebron y otra dada de alta in situ--.