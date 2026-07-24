Armengol (Banco Sabadell): La entidad "tiene la escala adecuada para competir en España"

Armengol durante la rueda de prensa - David Zorrakino - Europa Press

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, ha asegurado este viernes que la entidad "tiene la escala adecuada para competir en España", tras la venta de TSB.

Lo ha dicho en su primera rueda de prensa en el cargo junto al director financiero, Sergio Palavecino, al presentar los resultados del primer semestre: el banco ganó 971 millones de euros, un 0,5% interanual menos, y 691 millones (-14,1%) si no se tiene en cuenta TSB.

"Somos lo suficientemente grandes para invertir en innovación, tecnología y en estar cerca del cliente, y para generar capital y retornos atractivos para los accionistas. Y lo suficientemente pequeños para tomar decisiones rápido y estar cerca de los clientes", ha detallado.

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