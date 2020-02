Artur Mas sobre Pedro Sánchez: "Es un pragmático que quiere el poder"

Pide "presionar" al Estado para que haga una propuesta y reprocha la falta unidad independentista

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha definido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un "pragmático que quiere el poder", lo que cree que puede ser bueno desde el punto de vista de la negociación.

"No lo definiría como una persona de coherencia fiable. Da la sensación de que es un pragmático que quiere el poder. Esto, que desde el punto de vista de los principios puede parecer malo, puede ser bueno desde el punto de vista de la negociación", ha sostenido.

A la espera de que este jueves se reúna por primera vez la mesa de diálogo entre gobiernos, ha pedido a la delegación catalana que presione al Estado para que proponga una oferta que permita resolver el conflicto catalán y pueda votarse en Catalunya.

Así, ha preguntado al Estado qué "oferta entera" está dispuesto a hacer, y ha pedido no confundir la mesa de diálogo entre gobiernos, que considera que debe centrarse en el conflicto catalán, de la necesidad de resolver cuestiones del día a día de los ciudadanos.

Tras resaltar que es un diálogo esperado y reivindicado, ha asegurado que se necesitarán "toneladas de voluntad política" en ambas partes para lograr acuerdos, y también ha advertido a los líderes que lo encabezarán de que deben estar dispuestos a quedar mal ante algunos, y que si no están dispuestos a ellos es mejor que dejen paso.

Pese a expresar su escepticismo sobre el resultado de la negociación en el Fórum Europa, ha planteado que cada parte sustituya sus líneas rojas por líneas verdes, y identifique así a qué está dispuesto a renunciar para conseguir un acuerdo.

Si se consigue que el Estado haga una propuesta, Mas cree que debería organizarse un referéndum con dos opciones --la de la independencia y la que propongan desde la otra parte--, y en caso de que ganara la primera, darle una valor político que llevara al mandato de tener que modificar el sistema legal "para que nadie dijera que es una decisión unilateral".

Para Mas, estos años de 'procés' han servido para aprender que la unidad del proyecto independentista es fundamental, y cree que actualmente no la hay, lo que representa "una gran debilidad en un momento que se necesitan fortalezas".

"No estamos bien. Hay mucho terreno a mejorar en este sentido", ha recriminado el expresidente catalán, que también cree que se necesita una buena estrategia y no solo buena voluntad para avanzar.

Además, ha pedido no confundir una mayoría parlamentaria en Madrid con el Estado: "En la Moncloa tendremos un Gobierno y una mayoría parlamentaria, pero el Estado es mucho más que esto. Para que los acuerdos sean sólidos, sería necesario que los poderes internos del Estado estuvieran alineados con esta posible solución".

LISTA DE PRESIDENTES

Al preguntársele si ve factible la posibilidad de configurar una lista electoral que incorpore a todos los presidentes de la Generalitat de JxCat, ha asegurado que no cree en este tipo de esquemas porque no le gustan los personalismos, además de precisar que "es probable que el presidente Quim Torra no pueda ir en esta lista si el TS lo inhabilita".

Sobre si hay que abrirse al PSC, ha puntualizado que al mundo soberanista le conviene tener márgenes de maniobra con gente que no forme parte de su proyecto, lo que "vale por los comuns y también hay que hacer un esfuerzo con el PSC".

"Unos puentes de diálogo con el PSC convienen. Esto mismo que os digo con el PSC no me atrevería a decirlo con Cs ni con el PP que hemos conocido los últimos años", ha recalcado.

En relación a si volverá a primera línea política, ha reiterado que no es su prioridad y que su preferencia pasa por dedicarse a generar ideas y pensamiento, y que, pese a que hay quien querría que volviera, también hay quien lo odiaría: "Y no pasa nada. Cuando uno se ha significado mucho y tomado decisiones complicadas, no deja indiferente a nadie".