El arzobispo de Tarragona: Con algunas posturas, hay partidos que "pueden ir en contra del Evangelio"

Archivo - El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha afirmado este lunes que hay que tener "cuidado" con algunas posiciones con las que pueden haber determinados partidos políticos que pueden ir en contra del Evangelio y ha asegurado que el 'no a la guerra' es propio del Evangelio, considerando que este no es ni de derechas ni de izquierdas.

Lo ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press al preguntársele por las palabras del Papa León XIV sobre los extremismos, ante las cuales Planellas ha recordado que el Pontífice no hizo referencias políticas aunque "sugiere" que hay ir con cuidado con determinados extremismos.

Ha asegurado que el 'no a la guerra' es del Evangelio --el cual considera que no es ni de derechas ni de izquierdas-- y que es la visión mayoritaria en el seno de la Iglesia y ha expresado que en el conflicto en Irán lo que interesa es el negocio: "Quizá lo digo con un poco de radicalidad. El negocio del petróleo, y de los intereses económicos y de un gobierno, el de EEUU, dirigido por Trump".

Sobre la regularización de migrantes, Planellas ha celebrado la medida y ha criticado que hay "mucha hipocresía" porque como sociedad no se quiere a los migrantes pero considera que se les necesita para sostener una economía sumergida, haciendo trabajos mal pagados y muchos de ellos sin seguridad social.

Preguntado por si la inmigración será uno de los temas que el Papa tratará en su visita de junio a Barcelona, lo ha afirmado y ha señalado que quizá lo tratará más los dos últimos días de su visita a España: "¡No va a Canarias a hacer turismo! (risas) Estoy muy esperanzado con lo que pueda decir sobre la situación mundial, la crisis social... Sobre el Evangelio como semilla de un modo de vivir. Seguro que hará una propuesta en positivo".