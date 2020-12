Asens dice estar "optimista" sobre el indulto para los presos del 1-O tras hablar con el Gobierno

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este sábado que se muestra "optimista" sobre el indulto para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O tras abordar la cuestión con miembros del Gobierno central.

En una entrevista de 'Rac 1' recogida por Europa Press, ha dicho que hace esta valoración después de haber hablado al respecto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Sin embargo, ha criticado a Calvo por decir que el trámite para aprobar esta medida pueda demorarse hasta cuatro o cinco meses: "No sé de dónde se saca este dato. No es así".

Y ha acusado a Campo de retractarse del compromiso de reformar el delito de sedición del Código Penal este 2020: "No es serio, no se puede jugar con un tema tan sensible que afecta a tanta gente de esta manera tan frívola".

Por ello, ha justificado que Unidas Podemos eleve el tono en relación al indulto y muestre sus discrepancias con el PSOE para mostrar su oposición al "retraso injustificable".

"Sigo pensando que no es fácil, pero que tampoco es imposible que este escenario de normalidad democrática de elecciones con los presos en libertad se haga efectivo", ha indicado.