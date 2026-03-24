Asval crea una comisión permanente en Catalunya para trabajar en la seguridad jurídica del alquiler

La presidenta de Asval, Helena Beunza - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) ha creado una comisión permanente en Catalunya cuya finalidad es garantizar un mercado de alquiler con seguridad jurídica, tanto para propietarios como para inquilinos.

Lo ha anunciado este martes en la sede del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), cuya decana, Cristina Vallejo, ha manifestado que el acceso a la vivienda se ha consolidado como la primera preocupación de los ciudadanos, en concreto, en Catalunya, que ha atribuido a una "sobrerregulación" en los últimos tres años.

"Necesitamos un Pacto de Estado donde las fuerzas políticas dejen de lado su ideología y trabajen por el derecho a la vivienda", ha reivindicado la decana, que ha subrayado que desde el ICAB se han planteado varias propuestas legislativas en este sentido.

El economista Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha presentado un informe sobre los cambios en la accesibilidad al alquiler en Catalunya en 2024 y ha manifestado que existe una "asimetría" entre el crecimiento demográfico y la oferta de vivienda.

Ha señalado que se ha registrado un fuerte aumento de familias en alquiler en Catalunya entre 2021 y 2024, pasando del 22% al 29% del total (de 670.000 a 907.000), lo que sitúa el alquiler en Catalunya entre 2018 y 2024 en el entorno del 24% del total español, y que este "choque de demanda" tiene como base fundamental la inmigración.

Además, más del 40% de los hogares destina más del 30% de sus ingresos totales a pagar el alquiler: los hogares más pobres (de ingresos inferiores a 1.500 euros al mes) pagan de media un 44% de su renta, frente a los que ingresan más de 3.000 euros, que destinan un 19%.

Asimismo, existe una mayor dificultad de accesibilidad para el 33% de las familias de menos ingresos, unipersonales y las presididas por personas de referencia que son inmigrantes, mujeres o que tienen más de 50 años.

CONFIANZA Y SEGURIDAD JURÍDICA

La presidenta de Asval, Helena Beunza, ha recordado que la entidad nació en 2020, que ya estaba presente en Catalunya, pero que la voluntad ahora es fortalecer su presencia y colaborar con todas las instituciones para contribuir a un modelo que genere "confianza" para los ciudadanos, las instituciones y todos los actores implicados en el mercado de las viviendas de alquiler.

Ha añadido que el acceso a la vivienda es "uno de los más grandes desafíos de nuestro tiempo" y ha recordado que desde Europa se deben impulsar políticas, las soluciones se deben construir desde el territorio y, en este sentido, ha reclamado seguridad jurídica, estabilidad normativa y diálogo.

El delegado de Asval en Catalunya, Carlos Muñoz, ha subrayado que "propietario e inquilino no son adversarios" y que lo que se necesita es encontrar un equilibrio, por lo que uno de los ejes del trabajo de la asociación pivota en torno a la seguridad jurídica.

"Necesitamos un marco jurídico claro, estable y previsible, que se traduzca en confianza para todo el mundo", ha reclamado, y ha insistido en que propietarios e inquilinos comparten un interés común, que es el mercado de alquiler funcione.

Además, sobre el decreto que contempla la prórroga de los contratos de alquiler, ha dicho que no se convalidará y que no contribuye a la seguridad jurídica, lo que generará "conflictividad", que es lo que no quieren ni propietarios ni inquilinos.

Por último, la directora general de Asval, Laura Fernández, ha señalado que la entidad es útil y necesaria en Catalunya y ha insistido en que pese a ser una asociación joven ha conseguido tener un "impacto real".

En este sentido, ha puesto en valor que Asval participe en el Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya y que colabore con AMB y con el Institut Català d'Energia, entre otros, y ha dicho que la asociación no está para la foto, sino para trabajar y ofrecer propuestas que mejoren la situación actual del mercado.