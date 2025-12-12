El atropello de un jabalí ralentiza la circulación de la S1 de FGC y activa protocolos de la PPA

Archivo - Una persona entra en un tren, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La línea S1 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que une plaza Catalunya y Terrassa (Barcelona), funciona este viernes con una frecuencia de 20 minutos entre Les Fonts y Terrassa Nacions Unides (Barcelona) a las 18.40 horas a causa del atropello de un jabalí, lo que ha obligado a activar los protocolos de bioseguridad dictados por Agents Rurals por el brote de peste porcina africana (PPA) que se decretó en la zona de Collserola.

Así lo informa FGC en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, después de que el pasado 2 de diciembre se tuvo que retirar el cuerpo de otro animal que también fue atropellado entre Sant Quirze y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

De hecho, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado este viernes el positivo por virus de la peste porcina africana (PPA) en otros tres jabalíes, que se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y la cifra total se eleva a 16.