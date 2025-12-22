La auditoría "valida las instalaciones, protocoles y forma de trabajar" del Irta-CReSA

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado que la auditoría realizada por un grupo de expertos sobre el Irta-CReSA "valida las instalaciones, protocoles y forma de trabajar" del centro.

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a la prensa tras visitar Càrniques Juià, en Juià (Girona), en las que ha recordado que el grupo de expertos estaba formada por cuatro profesionales externos al centro y otros dos de internos.

El documento señala que las instalaciones "son adecuadas para el nivel 3 de contención biológica y, por tanto, aptos para el trabajo seguro con el virus de la peste porcina africana (PPA)".

Además, ha validado los sistemas de bioseguridad, gestión interna, formación de personal, control de accesos, gestión de residuos y protocolos de envío de muestras, así como "el cumplimiento de la normativa europea e internacional".

El conseller ha señalado que hasta el momento se han encontrado 27 positivos de los 432 animales analizados, un 6% del total, y que en los últimos 11 días, solo ha habido un positivo en los 240 animales analizados.

PLAN DE BIOSEGURIDAD 360

Ordeig ha explicado que el Govern ha creado el plan de bioseguridad 360, que tiene el objetivo de "aumentar la vigilancia y bioseguridad" de las explotaciones porcinas y toda la cadena de valor del sector.

"Hemos trabajado para hacer un refuerzo de la bioseguridad en nuestras granjas", ha dicho el conseller, que ha explicado que el plan cuenta con 12 medidas.

Entre las medidas está realizar un análisis de riesgo de las explotaciones, trabajar con los transportistas para reforzar la desinfección y las garantías en el transporte, o la creación de una comisión técnica con el sector para trabajar conjuntamente las medidas y hacer seguimiento.

También se creará un espacio para que todas las administraciones acuerden las actuaciones necesarias, se revisarán las encuestas de bioseguridad anuales, se revisarán los autoconsumos o se estudiarán buenas prácticas que se usan en otros países.