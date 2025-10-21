Aumenta la polarización ideológica y la difusión de noticias falsas en Facebook, según un estudio

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha constatado el aumento de la polarización ideológica y la difusión de noticias sesgadas o falsas en Facebook, informa el centro en un comunicado de este martes.

Esta investigación, publicada en 'EPJ Data Science', ha analizado más de 6 millones de enlaces de noticias, de 1.231 dominios diferentes de Estados Unidos, compartidos a través de Facebook entre los años 2017 y 2020.

De este periodo de 4 años, se han examinado noticias de hechos como la pandemia del Covid, las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 o las elecciones de medio mandato (2018) en la que se vota a todos los congresistas y un tercio de los senadores.

El estudio muestra cómo la tendencia al alza de polarización ideológica y de la diseminación de las informaciones falsas o sesgadas coincide en el tiempo con cambios de la plataforma, que supusieron modificaciones en la forma de ordenar la información que se muestra a los usuarios.

Estos cambios daban más valor a determinados tipos de interacciones en el algoritmo que determina este ranking: en 2018, se dio más valor a las comparticiones y comentarios, en detrimento de los 'me gustas' y, en 2020, a los comentarios en detrimento de las comparticiones.

Estas modificaciones coincidieron con variaciones del comportamiento de los usuarios a la hora de comprometerse más o menos con los contenidos en la red: los investigadores describen este 'engagement' con una forma de 'U', ya que es más alto entre los usuarios de los extremnos ideológicos que entre los moderados.