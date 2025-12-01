Aura Fundación impulsa una academia de formación para personas con discapacidad intelectual

La nueva academia combinará modalidad presencial, online e híbrida. - AURA FUNDACIÓN

Aura Fundación ha impulsado en Barcelona la Academia Aura Elsa Peretti, un centro dedicado al desarrollo personal, formación y empleabilidad de personas con discapacidad intelectual.

El proyecto, desarrollado con el apoyo de la Fundación Nando & Elsa Peretti, se inaugurará el miércoles (Día Internacional de las Personas con Discapacidad), reforzando el compromiso de la fundación "con la inclusión y la igualdad de oportunidades educativas y profesionales", informa este lunes en un comunicado.

Los cursos están dirigidos a personas con discapacidad intelectual mayores de 6 años, familias y tutores legales, empresas y profesionales del sector.

El modelo pedagógico combina la modalidad presencial, online e híbrida, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar aprendizajes "significativos y transferibles a la vida personal, social y laboral".

NUEVAS MODALIDADES E INSTALACIONES

La nueva academia ampliará la oferta de Aura Fundación con más cursos presenciales y mayor diversidad de contenidos, así como nuevas aulas polivalentes y formación en línea, tanto sincrónica como asincrónica, a través de la plataforma LMS, un centro de aprendizaje virtual que funciona también como intranet, repositorio y canal de comunicación.

El centro cuenta con una aula de informática ampliada, una sala inmersiva 360 y una sala croma, diseñadas para desarrollar competencias digitales, comunicativas y expresivas, así como con aulas multifuncionales y adaptables a grupos de entre 6 y 8 personas.

Los usuarios tendrán 'tablets', ordenadores, pantallas digitales y una sala de realidad virtual, además de un entorno de 'e-learning' que permite continuar la formación desde casa, con metodologías que incluyen proyectos prácticos, gamificación y simulaciones interactivas.

TRES EJES

Los cursos se basan en "tres ejes esenciales", el primero de los cuales es el aprendizaje mediado, que impulsa la autonomía y la capacidad de resolver situaciones cotidianas transfiriendo los aprendizajes a distintos contextos.

El segundo es el plan centrado en la persona, que acompaña a cada participante en la construcción de un proyecto de vida "pleno y significativo", y el tercero el empleo con apoyo, que promueve la inclusión en el mercado mediante un acompañamiento individualizado.

INCLUSIÓN LABORAL

La academia Aura Elsa Peretti reforzará los programas de inclusión laboral en personas con discapacidad intelectual, "esenciales" en un contexto donde solo 1 de cada 10 trabaja en empresas ordinarias.

Los itinerarios incluyen formación prelaboral, inserción, consolidación y desarrollo profesional, aplicando la metodología del Empleo con Apoyo donde se fomenta "la autonomía, la responsabilidad y la motivación".

Además, el Hub&Lab de Aura Fundación buscará posicionar la academia como "referente nacional e internacional" en investigación aplicada y divulgación sobre inclusión laboral.

Mantienen alianzas con universidades y centros de investigación, cuentan con una biblioteca especializada y organizan actividades "que conectan el ámbito empresarial con la misión social de la fundación".