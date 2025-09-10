Autcat ve acertado el rechazo a la reducción de jornada y reclama tener en cuenta a autónomos

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) ha considerado acertada la decisión del Congreso de rechazar este miércoles tramitar la ley sobre la reducción de jornada laboral, y ha dicho que la medida no se puede aplicar de forma uniforme, por lo que toda reforma debe tener en cuenta la singularidad de los autónomos.

"No se trata solo de hablar de horas, sino de asegurar que cualquier cambio no penalice la viabilidad de los pequeños negocios y tenga en cuenta las necesidades reales de conciliación del colectivo autónomo", remarca en un comunicado.

Pero Autcat valora que el debate sobre la jornada laboral ponga el foco sobre la necesidad de mejorar la conciliación laboral y personal, y recuerda que los autónomos habitualmente "trabajan más que la media sin mecanismos específicos de apoyo para reducir su carga".