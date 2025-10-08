Autopistas, mejor servicio de atención al cliente en movilidad, según 'Líders en Servicio'

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La filial de Abertis Autopistas ha recibido por segundo año el galardón a mejor servicio de atención al cliente en movilidad, en los premios 'Líderes en Servicio', informa en un comunicado este miércoles.

En esta edición, la compañía ha alcanzado una puntuación global de 9,13, superando la media del sector (8,28) y situándose cerca de la calificación obtenida por los ganadores globales del certamen (9,21).

Los galardones evalúan la calidad de atención ofrecida a través de canales no presenciales, como el teléfono, correo electrónico, formularios web, redes sociales y apps, analizando más de 200 criterios objetivos y subjetivos a lo largo de varias interacciones reales y 'mistery shoppers'.

La 'manager' de Centros de Seguridad Vial y Clientes en Autopistas, Nuria Marqués, ha explicado que el premio confirma que están "en el camino correcto: situar al cliente en el centro" de la toma de decisiones.

"Escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones innovadoras refuerza su confianza y mejora su experiencia en cada viaje", ha añadido.