Autores y lectores vuelven a reunirse en Barcelona en el "sueño" de Sant Jordi

Librería Sant Jordi de la calle Ferran de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Autores y lectores han vuelto a reunirse en el "sueño" de Sant Jordi, como lo ha definido la pregonera Ali Smith, en las firmas de libros que desde primera hora han llenado las librerías y calles de Barcelona, con largas colas ante escritores como Regina Rodríguez Sirvent, Pedro Almodóvar, David Uclés y Eduardo Mendoza.

En una jornada en la que desde primera hora las calles barcelonesas se han llenado de libros y rosas, con buen tiempo y ligera brisa, aunque con un exceso de polen que ha sido también comentado por los escritores.

Ali Smith ha asegurado que Sant Jordi, con las calles llenas de gente comprando y regalando libros y flores, es para ella como un sueño, y que no descarta que todavía esté durmiendo: "Mi corazón está lleno", ha asegurado.

Otra de las autoras internacionales que han acudido este año a Sant Jordi ha sido Amélie Nothomb, quien ha expresado la ilusión y el honor que le produce estar en Barcelona para celebrar Sant Jordi: "Hay que exportar Sant Jordi, que vaya a todo el mundo. ¡Viva Sant Jordi!".

El escritor suizo Joël Dicker ha asegurado que le gustaría que hubiese más momentos como Sant Jordi en más ciudades del mundo, "dedicados a los libros, en los que la gente se junta y ofrece algo valioso".

UN PEQUEÑO MILAGRO

Javier Cercas ha defendido que Sant Jordi es como un pequeño milagro, ya que no existe algo similar en ningún otro lugar del mundo, aunque se intente replicar: "Es una fiesta genuinamente popular".

El director de cine Pedro Almodóvar ha expresado su ilusión por participar de nuevo en la Diada de Sant Jordi: "Me encanta ver a la ciudad volcada con las rosas y los libros".

Una de las favoritas para encabezar los rankings es Regina Rodríguez Sirvent, que ha dicho que todo lo relacionado con los rankings le "impacta y hace ilusión", pero que no piensa en ello porque lo que cuenta, en la Diada de Sant Jordi, es compartir la historia con sus lectores, que ve como un regalo absoluto.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega ha mostrado su emoción durante la firma de su nueva novela durante Sant Jordi en Barcelona, y ha expresado que "reconocer la emoción que provocan los libros en la gente es mágico".

DEBUTANTES

La escritora vasca Eider Rodríguez, que debuta este año en Sant Jordi, ha asegurado que "una fiesta en torno al libro siempre es motivo de esperanza, sobre todo en un mundo tan loco como en el que estamos".

Otra debutante es la escritora canaria Lana Corujo, que ha reconocido haberse encontrado una ciudad tal como se lo habían descrito: "Es super bonito. Me parece un regalo".

El guionista y ahora escritor catalán Gil Pratsobrerroca, fenómento de ventas con 'El joc del silenci' se ha mostrado sorprendido en su primera Diada de Sant Jordi como autor: "Yo siempre venía a Barcelona desde Vic (Barcelona) a pasar el día, pero estar al otro lado es intenso".

Por su parte, Aida Sunyol ha dicho estar muy emocionada por formar parte de esta festividad como autora y por poder conocer a muchos compañeros y lectores: "Es una fiesta, es cuando realmente Barcelona brilla".

Un autor de larga trayectoria pero que no se ha prodigado en los Sant Jordi, ha sido Albert Sánchez Piñol, que este año ha firmado: "Las tradiciones son para romperlas".

El escritor estadounidense J.D. Barker ha expresado su sorpresa durante su primera Diada de Sant Jordi en Barcelona, donde ha acudido a firmar su nuevo libro 'El Pacto': "Es fantástico ver tantos amantes de libros en un mismo lugar. Ojalá hubiera más eventos como esté en el mundo".

ALÉRGENOS

Además de los libros y las rosas, el polen está siendo uno de los protagonistas de la jornada de Sant Jordi y que no está pasando inadvertido entre los autores y los ciudadanos.

La escritora Carlota Gurt ha celebrado el buen día y la gran cantidad de personas que hay en las calles por Sant Jordi, pero ha lamentado que los plataneros suelten tantos alérgenos: "Tenemos todos mucho picor de ojos y de garganta", ha dicho.

El escritor catalán Pol Guasch se ha mostrado muy contento en la Diada de Sant Jordi en Barcelona, y ha reconocido que tenía muchas ganas de que llegara este día: "Llevo una semana mirando que no llueva".