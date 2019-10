AV.- Sánchez llama a Colau para interesarse por Barcelona tras la semana de protestas

Publicado 21/10/2019 10:21:42 CET

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado que este lunes por la mañana le ha llamado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para interesarse por cómo está la ciudad tras la semana de protestas.

"Le he dicho que creo que el teléfono se debe coger siempre y él me ha explicado porque no lo ha hecho --haber cogido el teléfono al presidente de la Generalitat, Quim Torra--, que son los mismos motivos que ha explicado públicamente", ha indicado Colau este lunes en una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Colau ha afirmado que en esa llamada ha insistido al presidente del Gobierno que se tiene que hablar siempre, y ha asegurado que "lo que importa es que los dos presidentes, Torra y Sánchez, encuentren la manera de hablar y rebajar la discrepancia".

