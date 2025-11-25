La Sagrada Familia avanza en la torre de Jesucristo con los dos primeros brazos horizontales -. Firma: AGP/ALA .

Avanza la instalación de la cruz de la torre de Jesucristo con los dos primeros brazos horizontales. - PEP DAUDE

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La instalación de las piezas que forman parte de la cruz de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia sigue avanzando "según el calendario previsto", después de haber colocado este martes el primer brazo horizontal y de prever hacerlo con el segundo próximamente, informa la Sagrada Familia en un comunicado.

Después de colocar el brazo inferior el pasado 30 de octubre y, posteriormente, el núcleo central que unirá todos los brazos, este martes se ha instalado el primer brazo horizontal, el orientado a la fachada del Nacimiento, y más tarde se instalará el segundo, orientado a la fachada de la Pasión.

Los brazos siguen la geometría de doble giro característica del conjunto y presentan una forma octogonal en el extremo interior, que conecta con el núcleo, y una forma cuadrada en el extremo exterior.

Durante las próximas semanas, se prevé la llegada de los tres brazos restantes y, una vez situados en una plataforma a 54 metros, se llevarán a cabo tareas previas, como la instalación de los cristales y otros trabajos interiores, antes de completar el montaje final en el terminal de la torre.

Coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, la culminación de la torre de Jesucristo será "un hito histórico en la Sagrada Familia y un homenaje a su arquitecto".