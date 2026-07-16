Aviso de tiempo violento en Alt Urgell, Pallars Jussà y Sobirà y Alta Ribagorça (Lleida) esta mañana

Mapa de aviso por meteorológico este jueves en Catalunya - METEOCAT

LLEIDA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Meteocat ha emitido un aviso por tiempo violento en el Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça (Lleida) este jueves hasta las 10 horas.

Puede haber tormentas con piedra de hasta 2 centímetros de diámetro y rachas de viento de 90 kilómetros por hora, además de estallidos, ha informado el Meteocat en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El grado de peligro es "máximo", en el nivel 6 de 6.