El Ayuntamiento de Barcelona convoca un concurso para construir 625 pisos de alquiler asequible

Archivo - Nuevos inquilinos durante la entrega de las llaves de una promoción pública de alquiler asequible, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha convocado, a través del Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB), un concurso público y abierto para construir y gestionar 625 pisos de alquiler asequible en 5 solares municipales.

El concurso está abierto a todos los agentes implicados en la construcción de vivienda, tanto privados como entidades sin ánimo de lucro, a los que se cederá el derecho de superficie de 3 solares por 75 años prorrogables a 90, y la concesión demanial de 2, por 50 años prorrogables a 75, indica el consistorio en un comunicado.

El comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, ha destacado que con el proceso se busca "implicar a todos los actores y agentes posibles en la construcción y gestión de la vivienda y, a la vez, ampliar el parque público de manera más rápida".

5 PROMOCIONES

Las promociones se ubican en la calle Veneçuela de Provençals del Poblenou, con potencial para 105 pisos; en el paseo Torras i Bages de Sant Andreu, para 198; en la avenida Diagonal de Sant Martí, para 170, y dos de ellas en la calle Motors de la Marina del Prat Vermell, con potencial para 61.

Los dos solares de la calle Motors y el Sant Andreu se enmarcan en el acuerdo firmado en 2024 con el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en el que cedía al consistorio un conjunto de solares para construir cerca de 2.000 viviendas.

Por otro lado, el de la Diagonal es el espacio donde se debía construir la nueva sede de la Cámara de Barcelona y que, al recuperarse su titularidad, se cambió su uso para que el espacio pudiera acoger viviendas dotacionales.

CONCURSO ABIERTO

Se trata de la segunda vez que el Ayuntamiento lanza un concurso abierto para la promoción, construcción y gestión de vivienda pública después del convocado en diciembre de 2024 con 3 solares que ya están adjudicados y se encuentran en fase de redacción.

Entre los 3 espacios, situados en la calle Llull del Front Marítim del Poblenou y en la calle Acer y la calle Ascó de Sants-Montjuïc, se calcula que se puedan acabar levantando 350 viviendas, y está previsto que las obras se inicien en 2027.