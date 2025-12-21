El Ayuntamiento de Barcelona enviará una guía de servicios a las familias con bebés recién nacidos

Archivo - Un niño salta en un parque de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona enviará a todas las familias con bebés nacidos y empadronados en la ciudad la guía 'Comença la vida, comença Barcelona', que recoge de manera "ordenada y accesible" todos los servicios dirigidos a niños de 0 a 6 años ya sus familias.

Esta guía, coordinada por el Institut Infància i Adolescència de Barcelona, "quiere ser un recurso práctico, cercano y útil para acompañar a las familias en la llegada de un bebé, ofreciendo información y orientación sobre los servicios y soportes disponibles para garantizar el bienestar del niño y de toda la familia", informa el Consistorio este domingo en un comunicado.

El comisionado de políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI, Javier Rodríguez, ha explicado que "la guía refuerza el compromiso de Barcelona como Ciudad Amiga de la Infancia, apoyando a las familias en su labor educativa y garantizando los derechos de los niños, reconociendo el papel esencial de la familia en el bienestar de los niños y niñas".