El Ayuntamiento de Barcelona estrena las placas solares de los mercados de Sants y Sant Antoni

El consistorio cifra en un 28% el ahorro en el consumo anual de los paradistas

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha estrenado este verano las placas solares de los mercados de Sants y Sant Antoni, cuyas cubiertas albergan más de 800 módulos fotovoltaicos que permitirán a los paradistas ahorrarse un 28% en la factura de la luz.

En declaraciones a los medios desde el mercado de Sants, que este miércoles sigue inmerso en las fiestas del barrio, la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha celebrado que la reforma permitirá "hacer más sostenible la vida del mercado y hacer más sostenible también la vida de los paradistas".

En concreto, el mercado de Sants alberga cerca de 480 metros cuadrados de placas en su cubierta, lo que suponen 420 módulos, que han supuesto una inversión de 167.530 euros y que destinarán el 91% de la energía producida al propio uso del edificio, cubriendo un 28% de su consumo anual.

La instalación consta de un inversor para permitir inyectar la energía producida en la red interna del mercado, así como a la red general, y para no dañar la cubierta del edificio, inaugurado en 1913, se ha colocado una estructura prefabricada con elementos de protección que también facilitan las tareas de mantenimiento.

SANT ANTONI

Respecto a Sant Antoni, su histórico mercado de 5.410 metros cuadrados, que fue inaugurado en 1882, alberga 576 módulos tanto en la cubierta como en las pérgolas que lo rodean, exceptuando las de los accesos al subterráneo por las calles Tamarit y Borrell, que suman 1.276,2 metros cuadrados de instalación.

En este caso, la estructura incluye 4 inversores de corriente, que permitirán cubrir un 12% de la demanda energética del mercado, y el coste ha supuesto un total de 472.542 euros de inversión.

ABACERIA Y MONTSERRAT

Gil ha recordado que los próximos mercados de la ciudad en estrenar placas fotovoltaicas serán el de la Abaceria, en Gràcia, y el de Montserrat, en Nou Barris, actualmente en obras, y en el 2027 está previsto que empiece la reforma de la cubierta del de Hostafrancs, que también incorporará placas.

Asimismo, la teniente de alcalde ha advertido de las dificultades que presenta el mercado de Santa Caterina por la "especialidad de su tejado", si bien desde 2023 se está llevando a cabo un plan de sostenibilidad para que reciba la energía del resto de mercados, operación que dirige el Institut Municipal de Mercats.

Actualmente, 17 mercados de Barcelona cuentan con placas fotovoltaicas, que en 2024 generaron 624.360 kWh, y el objetivo del consistorio es que en los próximos 5 años la producción suba a 3.944.766.