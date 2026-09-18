El Ayuntamiento de Barcelona inaugura un atril en homenaje a Salvador Puig Antich

Atril en homenaje a Salvador Puig Antich - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Barcelona y concejal del Eixample, Jordi Valls, ha presidido este viernes la inauguración de un atril dedicado al militante anarquista Salvador Puig Antich, que fue el último ejecutado durante el franquismo con garrote vil.

En un comunicado, el consistorio ha explicado que el atril se ubica en el cruce entre las calles Girona y Consell de Cent, donde Puig Antich fue detenido el 25 de septiembre de 1973 en una emboscada policial en la que se produjo un tiroteo en el que murió un subinspector de policía.

Valls ha recordado que la instalación del atril fue aprobada en la ponencia del nomenclator en enero de 2026, y ha destacado que "convierte un espacio cotidiano del Eixample en un lugar de memoria democrática", y al acto también han asistido las hermanas de Puig Antich.