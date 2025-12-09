El Ayuntamiento de Barcelona otorgará la Medalla de Oro al periodista y escritor Lluís Permanyer

Fotografía de familia en el acto de homenaje a Lluís Permanyer - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona otorgará la Medalla de Oro de la ciudad al periodista y escritor barcelonés Lluís Permanyer, con el objetivo de reconocer su compromiso con la capital catalana al recoger durante casi 40 años más de 1.200 testimonios sobre la ciudad en un libro, así como por su trayectoria profesional.

Lo ha anunciado este martes el alcalde Jaume Collboni durante el acto de homenaje a Permanyer, que se ha celebrado en el Saló de Cent del consistorio con la presencia de familiares, amigos y compañeros de la profesión, informa en un comunicado el ayuntamiento.

"Barcelona le debe mucho a Lluís Permanyer. La ciudad mejoró gracias a su mirada crítica y detallista. Todos los que queremos la ciudad le debemos parte de nuestra forma de quererla, y para Barcelona ha sido un privilegio contar con él. Permanyer ya es patrimonio de la ciudad", ha dicho Collboni.

En el acto, el actor Lluís Soler ha recitado dos poemas de Josep Maria Segarra y Joan Salvat-Papasseit, y se han proyectado fragmentos de la entrevista a Permanyer de la serie 'Periodistes. Converses sobre l'ofici', así como diversas fotografías para rendirle homenaje.

Además, se ha presentado su último libro, 'Testimonis de tot el món sobre Barcelona. Edició molt ampliada d'una monumental documentació de vint segles', a cargo del periodista Jordi Amat, cuya obra ha sido editada por el Ayuntamiento.