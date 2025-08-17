El Ayuntamiento Barcelona publica un documento para tratar los problemas de las personas mayores

Archivo - Una persona mayor camina por la calle ayudada por un bastón - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell Assesor de la Gent Gran (CAGG) del Ayuntamiento de Barcelona ha publicado el documento 'Compromís Barcelona amigable amb les persones grans' para sumar esfuerzos entre entidades, administraciones e instituciones sobre los retos que afrontan las personas mayores y construir una "ciudad para todas las edades".

En pocos años, una de cada tres personas será mayor de 60 años en Barcelona, por lo que hay que actuar para "modificar los entornos físicos y adaptarlos a la población", informa el Ayuntamiento en un comunicado este domingo.

Este Compromiso es, por tanto, un pacto de colaboración social para "potenciar la autonomía de las personas mayores" y, además, está previsto que se creen mecanismos de participación para que, ellos mismos, puedan ser parte de la elaboración de políticas públicas.

El documento plantea 8 ámbitos de actuación: derechos y edadismo, transporte y movilidad, espacios y usos, relaciones sociales y participación, cultura y formación a lo largo de la vida, salud, curas y bienestar, y condiciones de vida y vivienda.

Estos ámbitos surgen de la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, de la cual Barcelona forma parte desde 2011.

LOS RETOS POR DELANTE

El Consell Assesor de la Gent Gran plantea diversas medidas concretas como la creación de una red de transporte público totalmente accesible, garantizar espacios y equipamientos con diversidad de usos y poner freno a la "turistificación" de los barrios.

Por otra parte, también defienden la reducción de las desigualdades sociales en salud y una atención especial a la mejora de condiciones de vida en viviendas.