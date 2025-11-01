El Ayuntamiento de Reus pide medidas urgentes ante "actos de incivismo" en el marco del Pintor Rock

TARRAGONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Reus (Tarragona) ha pedido a los organizadores del festival Pintor Rock, que se celebra desde el jueves en la ciudad, que tomen "medidas urgentes para revertir los actos de incivismo provocados por algunas de las personas asistentes".

"No son compatibles con el civismo y la convivencia que la ciudad de Reus defiende y promueve", ha informado el consistorio en un comunicado este sábado.

El Ayuntamiento ha alertado que "se replanteará la continuidad futura del evento si no se produce un cambio significativo y una mejora en la gestión" por parte de la organización privada del festival.