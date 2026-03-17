Ayuntamiento y Síndic de Barcelona acuerdan alojar a 14 de los 30 vecinos afectados en Vallcarca

Bondia en declaraciones a los medios este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha acordado con el Ayuntamiento alojar a 14 de los 30 afectados por estar pendientes de desalojo en el barrio de Vallcarca, en alternativas habitacionales dentro de la misma ciudad.

El síndic, David Bondia, ha declarado este martes a los medios que censaron en 28 de 30 las personas con vulnerabilidad habitacional y que las han priorizado para encontrar una solución: han conseguido 28 propuestas habitacionales pero "solo han aceptado 14".

Estas soluciones son el resultado de seis meses de mediación entre la Sindicatura y el Ayuntamiento, cuando en octubre de 2025 el alcalde, Jaume Collboni, pidió explícitamente a Bondia que mediara entre vecinos y consistorio para encontrar una solución.

CASA ORSOLA

El síndic ha concretado que las 14 personas se dividen en un núcleo familiar de 5 personas que irá a vivir al barrio de Torre Baró; otro de 3 personas, al barrio Gòtic; y un último de 6 personas, que irá a la Casa Orsola del Eixample.

Esta será la primera familia vulnerable que se instale en la Casa Orsola, el edificio que compró el Ayuntamiento junto a la fundación Hàbitat3 hace un año para evitar el desalojo de sus vecinos.

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