Azcón pide que "cuanto antes el MNAC supere el duelo" y traslade las pinturas a Sijena

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha ofrecido colaboración para trasladar con seguridad las pinturas de Sijena desde el MNAC, y "cuanto antes el MNAC supere el duelo, cuanto antes los técnicos y miembros del patronato del MNAC se den cuenta de que la sentencia la han perdido y que hay que pasar página, será bueno para ellos y para todos".

En un foro del diario 'La Vanguardia' en Barcelona, ha insistido este jueves en que la sentencia no solo habla de la propiedad de los bienes, sino sobre su traslado, y "es un hecho probado que las pinturas se pueden trasladar", siempre que no se separe la pintura de la tela y la tela de la madera.

Azcón ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le dijo que lo que estableciera la sentencia era cosa juzgada, en sus palabras, y que la Generalitat colaboraría en el traslado: "Confié en que lo que dijo el presidente Illa era verdad, pero me equivoqué".

