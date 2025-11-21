Bad Gyal publica 'Fuma', el nuevo adelanto de su segundo álbum, previsto para 2026

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bad Gyal ha publicado este viernes 'Fuma', un nuevo adelanto del que será su segundo álbum, previsto para 2026.

El tema, que la catalana ya había cantado en algunos conciertos de su última gira, bebe de la electrónica, el dancehall y la guaracha, y recrea la "banda sonora ideal" durante una noche de fiesta con amigas en Ibiza o Miami, informa la artista en un comunicado de este viernes.

Bad Gyal actuará en 2026 en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña, con 6 conciertos 'sold out' hasta la fecha.