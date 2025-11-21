Badenes (Planeta) ve la IA como un complemento pero "siempre una supervisión humana es fundamental"

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de División Editorial de Grupo Planeta, Jesús Badenes, ha considerado este viernes que la Inteligencia Artificial (IA) será un buen complemento para los editores pero "siempre una supervisión humana es fundamental".

"Creo que la IA nos cambiará las vidas, profesional y personalmente. Será un elemento importante y bastante constante en nuestra vida profesional, pero nosotros en Planeta tenemos claro que, al final, siempre una supervisión humana, un filtro humano, es fundamental", ha asegurado en el foro Metafuturo, organizado por Atresmedia.

Tras defender que los autores son irreemplazables a la hora de escribir libros, ha insistido en que será un buen complemento pese a que haya resistencias, como pasó en su momento con los ordenadores.

"Ahora todo el mundo utiliza ordenadores, y antes había escritores que decían no, yo soy de máquina de escribir. Las capacidades que te dan los ordenadores son mucho mayores", ha expuesto Badenes, que sí ha reclamado a la IA reconocer la legitimidad de la propiedad intelectual.

Sobre si el sector vive un momento de transición, ha asegurado que " el libro, después de los dinosaurios, es el mejor ejemplo del darwinismo empresarial que existe", dejando claro que ha logrado superar todos los cambios que ha tenido.

ELEMENTO DE OCIO

"En el año 2010 no había redes sociales ni libros de YouTube ni de influencers ni de 'booktokers'. Hoy tenemos todo eso. Y la industria del libro lo ha abrazado siempre rápidamente", ha sostenido Badenes, que defiende que el libro ha conseguido ser un elemento de ocio cultural y que en ello han ayudado las nuevas tecnologías.

En su opinión, el hecho de poder compartir un libro con una fotografía a amigos y compañeros te hace "pertenecer a un club social y conectar socialmente con otros", y ha defendido también que hay tiempo para el móvil y tiempo para la lectura.

También ha explicado que las redes sociales permiten a los editores conocer mejor a sus lectores y ser más eficientes a la hora de promocionar los libros, y que los propios lectores amplifiquen la difusión de los títulos en estas plataformas: "De forma especial en TikTok, y eso hace que al final un fenómeno de un libro vaya siendo cada vez más grande y más importante", ha indicado.

Otra cuestión que tiene un efecto multiplicador positivo para los autores, según Badenes, es la transición de los libros escritos a series o películas, por lo que considera que la tecnología es un aliado fundamental del sector, en el que ven más oportunidades que riesgos.

MERCADOS

Actualmente, a nivel internacional, ha explicado que están interesados en el mercado escandinavo, el asiático -especialmente la parte de cómic y manga-- y los grandes mercados europeos y el americano, donde ha habido cambios en la distribución, ha especificado.

Además de destacar que el perfil del lector en España ha cambiado en la medida que cambia la sociedad, ha concretado que, en términos de ensayo o no ficción, ha crecido el interés por los libros de alimentación, neurociencia y culto al cuerpo,

Sobre el comercio digital, ha asegurado que España tiene una buena salud en términos de ecosistema librero y que el comercio electrónico representa "un buen complemento".

"El libro impreso en España sigue siendo, en términos de ingresos, el 93% del total. Pero es cierto, en ese 93% quizá hay un 23% que ya es comercio electrónico, de libro físico, y el otro 70% es libro físico comprado en librerías físicas también", ha añadido Badenes por lo que considera que la evolución del sector en España es muy buena.