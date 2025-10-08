Baja un 9,2% la oferta de alojamientos turísticos en las comarcas de Barcelona, según la Diputación

La oferta de alojamientos no tradicionales, que incluye viviendas turísticas, se reduce un 9,2% en las comarcas de Barcelona. - NOMAD_SOUL - SHUTTERSTOCK.COM

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oferta de alojamientos no tradicionales, que incluye diversos tipos de oferta vacacional como pisos turísticos, en las comarcas de Barcelona, sin incluir la capital catalana, ha caído un 9,2% entre 2019 y 2025, según un estudio del Laboratorio de Turismo (LABturisme) de la Diputación de Barcelona.

La Diputación ha informado este miércoles en un comunicado que el informe Análisis de los alojamientos no tradicionales en la Región de Barcelona registra más de 10.000 propiedades y cerca de 60.000 plazas, con una ocupación media de entre el 29,3% y el 60,1%.

El estudio, elaborado por LABturisme a partir de datos de plataformas como Airbnb, Booking, Vrbo y Tripadvisor, muestra que casi la mitad de los alojamientos son apartamentos, seguidos de casas y villas, y que las comarcas costeras concentran tres de cada cuatro propiedades.

El Barcelonès, excluida la ciudad de Barcelona, y el Vallès Occidental son las comarcas donde más crece esta oferta, con aumentos del 37,3% y el 22,8%, mientras que Berguedà, Osona, Anoia y Garraf registran las mayores caídas.

Según la Diputación, el aumento de este tipo de alojamiento "plantea un reto a la administración pública en cuanto a la gestión de flujos y la sostenibilidad", y LABturisme busca mejorar el conocimiento del sector para favorecer un turismo más competitivo y equilibrado.