Banco Sabadell, nuevo socio institucional de la Cámara de Barcelona

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu. - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, han firmado el acuerdo por el que la entidad se incorpora al ente cameral como socio institucional, informa la Cámara en un comunicado este jueves.

El objetivo del pacto es "promover proyectos conjuntos que generen impacto social y económico en Catalunya" y forma parte de la estrategia de alianzas con actores clave de la economía de la Cámara de Barcelona.

Oliu ha explicado que la alianza es "una muestra más del compromiso del banco con el tejido empresarial catalán".

Santacreu ha señalado que Banco Sabadell es "una entidad referente en Catalunya" y ha puesto en valor que siempre ha estado vinculada al desarrollo de empresas.

La Cámara de Barcelona ha señalado que la figura de socio institucional tiene el objetivo de acercar la corporación a las empresas y hacerlas partícipes de las iniciativas que lidera.