La banda Interpol actuará el 23 de febrero en Barcelona en una amplia gira por España

La banda neoyorquina Interpol actuará en febrero de 2023 en Barcelona para presentar su álbum 'The other side of make-believe' en una amplia gira de salas por España.

El grupo de Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino actuará el 20 de febrero en La Riviera de Madrid y el 23 en la sala Razzmatazz de Barcelona, y las entradas se pondrán a la venta este viernes, ha informado el Primavera Sound este lunes en un comunicado.

Los de Madrid y Barcelona son dos conciertos organizados por Primavera Sound dentro de un tour estatal que también incluirá paradas en Donosti (14 de febrero, Teatro Victoria Eugenia), Santiago de Compostela (15, sala Capitol), Santander (19, Escenario Santander) Murcia (24, sala Mamba) y Málaga (25, sala París 15).