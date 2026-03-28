Barcelona abre este sábado la temporada de baño en sus playas, que se alarga hasta el 4 de octubre

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BARCELONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado este sábado la temporada de baño en las playas de la ciudad, que se alargará hasta el 4 de octubre, con la activación progresiva de los servicios habituales, ha informado el consistorio en un comunicado.

Barcelona ha iniciado la temporada media, con un servicio parcial que se irá ampliando en las próximas semanas, incluyendo salvamento y socorrismo, apoyo al baño, chiringuitos, lavabos públicos, limpieza, puntos de información y actividades de educación ambiental.

En las últimas semanas se han realizado trabajos de redistribución de arena en las playas del sur de la ciudad para recuperar las zonas más afectadas por los temporales de invierno y mejorar su estado de cara al inicio de la temporada.

Para la temporada alta, está previsto reforzar los servicios con la incorporación de la Guardia Urbana de Playas, el Punto Lila, el servicio de dinamización de la zona de baños y un espacio reservado para personas con perro.

Además, el ayuntamiento prevé acabar este verano el plan de mejora de la zona de baños, con medidas orientadas a aumentar la seguridad y visibilidad del espacio, así como la naturalización de la Isla Pangea para favorecer la presencia de aves marinas protegidas.