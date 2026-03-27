Barcelona abrirá los patios de 16 centros educativos públicos durante las vacaciones de Semana Santa

Archivo - Niños jugando a futbol en el patio de una escuela - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona mantendrá abiertos los patios de 16 centros educativos públicos de la ciudad durante las vacaciones de Semana Santa, del este domingo 28 de marzo al lunes 6 de abril, como mínimo uno en cada distrito.

Cada patio contará con monitores para abrir y cerrar el patio dentro de su horario previsto, de 11 a 14 y/o de 16 a 19 horas, y para impulsar buenas dinámicas de relación entre los jóvenes que utilicen la instalación, ha explicado el consistorio.

El programa Patis Escolars Oberts, impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con el Consorci d'Educació de Barcelona, tiene como objetivo optimizar el uso de los centros pata potencias su vertiente educativa y social, ofreciéndolo a la ciudadanía.

PATIOS ABIERTOS

Los centros del Eixample que mantendrán sus patios abiertos son la escuelas Casa dels Nens y Germanetes; en Ciutat Vella, la escuela Canigó; en Sants-Montjuïc, la escuela Pau y L'Esquirol; en Les Corts, la escuela Can Bruixa, y en Sarrià-Sant Gervasi, El Putxet.

Por otro lado, el Gràcia se mantendrán abiertos los patios de las escuelas Caspolino, Sant Medir y Gràcia; en Horta-Guinardó, las escuelas Cargol, Valldaura y Teixonera; en Nou Barris, las escuelas Pla de Fornells y Ralet; en Sant Andreu, El Palomar y La Morera, y en Sant Martí, las escuelas Cobi, El Bressol del Poblenou y Margalló.