Barcelona acoge el 'Dictat del Tour', una actividad escolar previa a la salida del Tour 2026

Tour de Francia - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Barcelona organizará el próximo jueves el 'Dictat del Tour', una actividad destinada a niños de 8 a 12 años y que está vinculada a la salida del Tour de Francia de 2026, que será en Barcelona, según ha informado este sábado el ayuntamiento mediante un comunicado.

Más de 300 alumnos del Lycée Français de Barcelona y de la Escuela Francesa Ferdinand de Lesseps participarán en un dictado sobre el mundo del ciclismo que leerá el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, acompañado por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé.

La organización invitará a los 24 alumnos con mejores resultados a vivir el 'Grand Départ' de Barcelona desde cerca, en una actividad que se hace desde 2017 en los lugares por donde pasa la carrera y que tiene como objetivo "acercar este gran evento deportivo a los niños de la ciudad".