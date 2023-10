Barcelona acoge este fin de semana el hackathon de la NASA Internacional Space

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá este fin de semana el hackathon "más grande del mundo" organizado por la NASA International Space Apps, que se celebra de forma simultánea también en Madrid, Sevilla, Màlaga, León y Urduliz (Vizcaya).

El sábado y el domingo el evento de Barcelona reunirá a más de 100 personas "entusiastas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas", que trabajarán durante 48 horas para resolver desafíos reales planteados por los científicos e ingenieros de la NASA, ha informado la organización en un comunicado este jueves.

Los 30 retos del hackathon y toda su dinámica se presentarán este viernes en un evento que contará con la participación del NASA Representative for Overseas Space Operations and Communications, Marcus Watkins, que se dirigirá a los participantes para explicarles la "importancia de los proyectos que desarrolla NASA no sólo para la exploración del espacio, sino para el cuidado de nuestro planeta".

Además, los astronautas leoneses Sara García y Pablo Álvarez explicarán su experiencia y animarán a los participantes a aportar soluciones a los retos planteados que podrán ser útiles para la labor de la NASA o de la Agencia Espacial Europea.

El objetivo es "repetir el éxito de pasadas ediciones" y los proyectos ganadores tendrán la oportunidad de representar a España a nivel internacional y exponer sus soluciones ante los expertos de la NASA en el Kennedy Space Center en Estados Unidos.