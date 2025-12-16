Barcelona activa la alerta por riesgo de inundaciones ante la previsión de lluvias

Archivo - Cielo nublado en la ciudad de Barcelona, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de Barcelona ha activado este martes por la tarde el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta a causa de la previsión de lluvias en las próximas horas, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

En previsión de que las lluvias sean intensas durante las próximas horas, desde el consistorio piden revisar tejados, desagües, pararrayos y bajantes de agua; desconectar aparatos eléctricos y guardar productos tóxicos fuera del alcance del agua, entre otros.

También, piden meter dentro de casa a los animales de compañía y tener a mano un teléfono móvil y un cargador, medicamentos indispensables, ropa de abrigo y documentación personal y, con respecto a la conducción, recomiendan moderar la velocidad, frenar con suavidad y mantener una distancia prudencial con el resto de vehículos, así como evitar zonas inundadas.