Barcelona adjudica construir tres promociones con 406 viviendas de alquiler asequible

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha adjudicado los derechos de superficie de tres solares municipales para construir 406 viviendas de alquiler asequible: uno a la Fundació Família i Benestar Social y dos a la Societat Built 4 Speed, en los distritos de Sants-Montjuïc y Sant Martí.

Se trata de la resolución del primer concurso abierto para la promoción, construcción y gestión de vivienda protegida que se realiza en la ciudad, dirigida tanto a actores públicos como privados, que ha sido aprobado en la Comisión de Economía y Hacienda de este miércoles.

Una vez finalizado el concurso, el consistorio cederá el derecho de superficie de los tres solares a las empresas ganadoras durante 75 años, prorrogables hasta 90, manteniendo la propiedad del suelo y, una vez pase el plazo, conviertiéndose también en propietario de lo que se ha construido sobre el terreno.

Todas las viviendas serán en régimen de alquiler asequible, donde el precio máximo vendrá establecido el régimen general de vivienda de protección oficial y la adjudicación de las viviendas será realizado por el Consorci de l'Habitatge de Barcelona entre los inscritos en el registro de demandantes de vivienda protegida.

El solar de la Fundació Família i Benestar Social está en la calle Acer 2-4, en el barrio de la Marina del Prat Vermell, y los de la Societat Built 4 Speed, en las calles Ascó 17-27 y Llull 255-363, en los barrios de Diagonal Mar y el Front Marítim del Poblenou respectivamente.