Barcelona apuesta por un tiempo de mediodía educativo e inclusivo y renueva 11 comedores escolares

Comedor de una escuela - CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorci d'Educació de Barcelona ha impulsado el Pla de Millora del Temps Educatiu de Migdia, con el que apuesta por un tiempo de mediodía educativo e inclusivo y renueva 11 comedores escolares para "hacerlos más confortables".

En un comunicado de este miércoles, afirma que el objetivo es "conseguir que el mediodía, que representa un tercio de la jornada que los niños y adolescentes pasan en la escuela, sea un tiempo educativo y de aprendizaje como el resto de la jornada".

Así, se quiere que en este espacio los docentes y el equipo de monitores "incorporen una mirada pedagógica e inclusiva que garantice la atención a todo el alumnado".

Para conseguir esta mejora educativa del mediodía, se ha hecho un diagnóstico previo y un trabajo de reflexión con los centros y se han diseñado formaciones al personal monitor y otros perfiles profesionales que intervienen en esta franja.

También se ha mejorado la coordinación entre los equipos implicados incorporando a profesionales de los equipos de asesoramiento psicopedagógico (psicopedagogos, fisioterapeutas y otros) y personal técnico del Consorci.

MONITORES

La implantación del plan ha supuesto un incremento de las horas de monitores de apoyo a la inclusión: se ha pasado de las 760 horas del curso pasado a las 1.444 del actual, y se ha puesto el foco en los centros que tienen un recurso intensivo de educación inclusiva, y se ha adaptado esta asignación a la franja horaria de cada centro (10 o 12,5 horas, en función de la duración del mediodía).

También se ha desplegado un marco formativo anual que facilita, tanto a los monitores de apoyo a la inclusión como a todos los profesionales que intervienen, las herramientas "necesarias para hacer un espacio de mediodía más inclusivo y para todos".

En cuanto al alumnado con necesidades educativas específicas, se ha trabajado y mejorado la coordinación para "dar continuidad al trabajo que se hace en el horario lectivo y garantizarlo, de la misma manera, en el mediodía".