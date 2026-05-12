Barcelona centraliza el apoyo a la regularización en el Pabellón 2 de Fira de Barcelona

Oficinas de Atención Ciudadana habilitadas en el pabellón 2 - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ampliará y centralizará a partir del próximo lunes los servicios de apoyo a la regularización de personas migrantes en el Pabellón 2 de Fira de Barcelona, según ha informado este martes en un comunicado.

Así, a partir del próximo lunes, se habilitarán seis puntos de atención de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) para expedir certificados digitales y se ofrecerán servicios de asesoramiento jurídico y apoyo en la tramitación de solicitudes de regularización, además de mantenerse como el único espacio en el que se distribuyen los turnos para acceder a estos servicios.

El dispositivo, gestionado por el SAIER con la colaboración de la Cruz Roja, también empezará este martes a atender a personas residentes en Barcelona sin padrón, a quienes se acompañará en los trámites para acreditar su residencia y obtener el informe de vulnerabilidad necesario para la regularización.

El Pabellón 2 ha atendido desde el 6 de mayo a más de 2.700 personas y concentra el reparto de turnos para acceder a los diferentes servicios, y el ayuntamiento asegura que la ampliación horaria y la centralización de la atención permitirán agilizar los trámites y evitar colas.

Desde el inicio del dispositivo, el Ayuntamiento de Barcelona ha atendido presencialmente a unas 27.350 personas y ha emitido más de 24.200 certificados de vulnerabilidad, además de tramitar más de 115.000 volantes y 54.000 certificados de empadronamiento.