Barcelona cierra sus parques y jardines por la alerta de vientos fuertes

Archivo - Varias motos caídas a causa del viento en Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 23 octubre 2025 10:43

   BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado los parques y jardines de la ciudad tras activar este jueves el Plan de Actuación Municipal por alerta de vientos fuertes.

   En un comunicado, el consistorio ha explicado que Protecció Civil recomienda a la ciudadanía informarse de las condiciones meteorológicas a través de los medios de comunicación.

   Recomienda a los transeúntes alejarse de cornisas, muros y árboles que se puedan desprender, vigilar con bastidas +++andamios+++ y grúas.

   Avisa de que las motos aparcadas en las calles pueden volcarse por el viento, igual que el mobiliario urbano.

   También sugiere cerrar y asegurar puertas y ventanas, bajar persianas, recoger toldos y retirar macetas de ventanas y balcones.

