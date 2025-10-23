Barcelona cierra sus parques y jardines por la alerta de vientos fuertes

Archivo - Varias motos caídas a causa del viento en Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado los parques y jardines de la ciudad tras activar este jueves el Plan de Actuación Municipal por alerta de vientos fuertes.

En un comunicado, el consistorio ha explicado que Protecció Civil recomienda a la ciudadanía informarse de las condiciones meteorológicas a través de los medios de comunicación.

Recomienda a los transeúntes alejarse de cornisas, muros y árboles que se puedan desprender, vigilar con bastidas +++andamios+++ y grúas.

Avisa de que las motos aparcadas en las calles pueden volcarse por el viento, igual que el mobiliario urbano.

También sugiere cerrar y asegurar puertas y ventanas, bajar persianas, recoger toldos y retirar macetas de ventanas y balcones.