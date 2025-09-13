Barcelona clausura la XVIII acogida a jóvenes recién llegados 'A l'Estiu Barcelona t'acull'

El acto en el Saló de Cent - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle, y la comisionada municipal de Acción Social, Sonia Fuertes, han clausurado este sábado el XVII programa 'A l'Estiu Barcelona t'acull', un espacio de intercambio entre jóvenes recién llegados para que compartan vivencias, actividades y conocimientos sobre la ciudad y el catalán.

Acompañados de sus familias, los jóvenes de 12 a 19 años han recibido diplomas como participantes en el programa: este año son 141 procedentes de 20 países (71 chicos y 70 chicas) que se han distribuido en 7 grupos de unos 20 miembros, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

El 65% de estos jóvenes han vivido una separación de cinco años o más de sus familiares, hecho que Fuertes ha destacado por el "relato de vida, de esfuerzo y de perseverancia que esto supone".

Entre finales de junio y finales de agosto, se han encontrado de lunes a viernes por la mañana en espacios de bibliotecas de la ciudad, guiados por profesionales.

Este año las bibliotecas han sido de Ciutat Vella (Biblioteca Sant Pau i Santa Creu), Eixample (Biblioteca Agustí Centelles), Sants-Montjuïc (Biblioteca Vapor Vell), Horta-Guinardó (Biblioteca Mercè Rodoreda), Nou Barris (Biblioteca de Nou Barris), Sant Andreu (Can Fabra) y Sant Martí (Biblioteca Manuel Arranz).