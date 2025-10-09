Barcelona Comerç rompe relaciones con el Gremi de Restauració y lamenta sus "ataques y acusaciones"

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fundación Barcelona Comerç ha anunciado su decisión de romper relaciones con el Gremi de Restauració de Barcelona por los "ataques y acusaciones" de su director, Roger Pallarols, contra el presidente de la nueva asociación de hosteleros Barcelona Restauració, Salva Vendrell, que presentaron el martes.

En concreto, la fundación ha respondido en un comunicado a las declaraciones de Pallarols en las que acusó a Vendrell, también expresidente del Gremi, de ser un "nuevo Enric Marco", en referencia al impostor español que afirmó haber sido prisionero de los nazis.

Barcelona Comerç ha sostenido que para trabajar por el sector y abordar sus retos es "imprescindible preservar un diálogo sectorial riguroso y respetuoso", y ha asegurado que seguirá colaborando con todos los agentes que compartan este propósito.