Barcelona se compromete a buscar una fórmula para limitar las compras especulativas de vivienda

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes a propuesta de BComú buscar una fórmula para limitar las compras especulativas de viviendas en la ciudad.

La iniciativa, que ha contado con el apoyo del gobierno municipal del PSC y de ERC y los votos en contra de Junts, PP y Vox, insta al ejecutivo local a "desarrollar los instrumentos urbanísticos necesarios, como un Plan Especial, para limitar este tipo de compras".

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha compartido el diagnostico de la situación planteada por BComú y ha reiterado el compromiso del consistorio en garantizar el derecho a quedarse en la ciudad y el acceso a la vivienda, a la par que ha afirmado que "no es solo una declaración de intenciones", si no que están trabajando en ello.

"Barcelona ha sido pionera en muchos ámbitos y estamos a punto de regular el alquiler de temporada también desde el Parlament. Queremos un mercado dominado por los pequeños propietarios, pero usted sabe que estas medidas deben ser jurídicamente muy sólidas", ha añadido interpelando a la líder de los comunes, Janet Sanz.

Por su parte, Sanz, ha lamentado que las compras especulativas destruyen las ciudades y ha pedido al gobierno municipal que en máximo 6 meses la ciudad pueda aplicar esta regulación: "Depende del Ayuntamiento, no del Estado ni de Europa ni de nadie, depende de vosotros poner fin a esta práctica".