Barcelona crea una Mesa de Ciudad para combatir el sinhogarismo y pide soluciones transversales

Foto familiar con el gobierno municipal, entidades, expertos y sindicatos. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha pedido colaboración entre todas las administraciones para encontrar soluciones transversales para el sinhogarismo, tras presentar la Mesa de Ciudad que el gobierno municipal ha creado para combatir dicha situación.

Lo ha dicho en rueda de prensa este jueves junto a la comisionada de Acción Social del consistorio, Sonia Fuertes; y acompañada por el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia; la directora de la fundación Arrels, Beatriz Fernández; el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Miquel Borràs; representantes de entidades sociales de la ciudad, sindicatos y expertos.

Gil ha remarcado que las entidades que representan todos ellos forman parte de la mesa, además de la necesidad de incorporar todos los actores posibles y ha invitado al resto de grupos municipales a formar parte de la mesa de debate.

Ha reconocido que la ciudad vive una realidad "complicada con números en máximos históricos", tras el último recuento de la fundación Arrels, que deja un total de 1.982 personas durmiendo en las calles, mientras que el del Ayuntamiento, recogido en noviembre, cuenta con 1.785 personas.

Por ello, ha subrayado la importancia de la iniciativa: "Hacemos un salto de calidad en la atención y ponemos en marcha una herramienta que nos tiene que dar respuestas extraordinarias".

4 GRUPOS DE TRABAJO

Por su parte, Fuertes ha detallado que la Mesa contará con 4 grupos de trabajo: "El primero es sobre datos y recuento de personas con una mirada analítica; el segundo sobre espacio público; el tercero se centrará en la red y circuitos de atención, focalizando en este segundo caso para encontrar respuestas complejas para cada perfil; y el último será la lucha contra la aporofobia".

Ha dicho que la solución al problema no pasa solo por el aumento de plazas en los edificios que acogen a las personas sin hogar, si no que quieren acercarse a las complejidades y a la integración social y sanitaria, donde ha considerado que hay "muchos retos en salud mental y adicciones, situando el sinhogarismo en una perspectiva mucho más integrada".

Por último, ha señalado que la Mesa en conjunto se reunirá "3 o 4 veces al año", pero que los grupos de trabajo tendrán su calendario propio para ir trabajando de forma paralela.

PLENO EXTRAORDINARIO

La creación de esta mesa de trabajo llega un día antes de la celebración de un pleno extraordinario para abordar, precisamente, el sinhogarismo en la ciudad a petición de Junts y BComú.

En concreto, este viernes se debatirá una única propuesta conjunta de los dos grupos en la que piden un Plan de Acción con un presupuesto de 60 millones de euros.